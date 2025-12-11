Kendi evinde eşini ve bacanağını öldürüp kayıplara karıştı

Adıyaman'ın Besni ilçesinin Aşağısarhan Mahallesi'nde A.S. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple evlerinde 4 çocuk annesi eşi Selvi S. ile bacanağı Muharrem Arslan'ı tabancayla vurdu. A.S. daha sonra olay yerinden kaçtı.

EKİPLER CANSIZ BEDENLERİNİ BULDU

Silah seslerinin duyulmasıyla yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 35 yaşındaki kadın ile 50 yaşındaki adamın cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Polis ekipleri bir taraftan olay yerinde incelemelerde bulunurken bir taraftan ise kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.