Haberler

Kendi evinde eşini ve bacanağını öldürüp kayıplara karıştı

Kendi evinde eşini ve bacanağını öldürüp kayıplara karıştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da bir şahıs, eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdükten sonra kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

  • Adıyaman'ın Besni ilçesinde A.S. isimli şahıs, eşi Selvi S. ve bacanağı Muharrem Arslan'ı tabancayla vurarak öldürdü.
  • Polis ekipleri, olay yerinde 35 yaşındaki kadın ve 50 yaşındaki adamın cansız bedenlerini buldu.
  • A.S., olay yerinden kaçtı ve polis tarafından yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinin Aşağısarhan Mahallesi'nde A.S. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple evlerinde 4 çocuk annesi eşi Selvi S. ile bacanağı Muharrem Arslan'ı tabancayla vurdu. A.S. daha sonra olay yerinden kaçtı.

EKİPLER CANSIZ BEDENLERİNİ BULDU

Silah seslerinin duyulmasıyla yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 35 yaşındaki kadın ile 50 yaşındaki adamın cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

Adıyaman'da çifte cinayet, eşini ve bacanağını öldürüp kaçtı

POLİS HER YERDE ONU ARIYOR

Polis ekipleri bir taraftan olay yerinde incelemelerde bulunurken bir taraftan ise kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Adıyaman'da çifte cinayet, eşini ve bacanağını öldürüp kaçtı

Adıyaman'da çifte cinayet, eşini ve bacanağını öldürüp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKutay Özmen:

İnşallah düşündüğüm gibi değildir.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şike yaptığı tespit edilen Fransız tenisçi Quentin Folliot, 20 yıl men cezası aldı

Şike yaptığı tespit edilen dünyaca ünlü yıldız 20 yıl men cezası aldı
Malatya'da akran zorbalığı iddiası: 13 yaşındaki çocuk intihara teşebbüs etti

Küçücük çocuk, okuldaki kabusun ardından intihara kalkıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Limoncudan ağızları açık bırakan sahtekarlık

Limoncunun ağızları açık bırakan sahtekarlığı kamerada
Şike yaptığı tespit edilen Fransız tenisçi Quentin Folliot, 20 yıl men cezası aldı

Şike yaptığı tespit edilen dünyaca ünlü yıldız 20 yıl men cezası aldı
İbrahim Tatlıses'ten ortalığı karıştıracak fotoğraf! 'Evlat bu' deyip diğerlerini yok saydı

Ortalığı karıştıracak fotoğraf! "Evlat bu" deyip diğerlerini yok saydı
3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü

3 ay önce evlenen çift peş peşe öldü
9 üniversiteye yeni rektör! İşte o isimler

9 üniversiteye yeni rektör! İşte o isimler
Bakan Şimşek: Önümüzdeki dönemde kira artışları normalleşecek

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren konuda süre verdi
Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu

Skandal görüntülerin bedeli ağır oldu
Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'ndan 'CHP ile istişareleriniz devam edecek mi?' sorusuna bomba yanıt

Özel'i ziyaret eden Ağıralioğlu'nun sözleri görüşmeye damga vurdu
Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı! Tüm düğmeler açık

Derin göğüs dekolteli kıyafetiyle bakışları üzerine topladı
Öldürmenin cezası 45 milyon lira! Anadolu parsı o şehrimizde görüldü

Öldürmenin cezası 45 milyon lira! O şehrimizde görüldü
title