Kendi evinde eşini ve bacanağını öldürüp kayıplara karıştı
Adıyaman'da bir şahıs, eşini ve bacanağını silahla vurarak öldürdükten sonra kaçarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
- Adıyaman'ın Besni ilçesinde A.S. isimli şahıs, eşi Selvi S. ve bacanağı Muharrem Arslan'ı tabancayla vurarak öldürdü.
- Polis ekipleri, olay yerinde 35 yaşındaki kadın ve 50 yaşındaki adamın cansız bedenlerini buldu.
- A.S., olay yerinden kaçtı ve polis tarafından yakalanması için çalışma başlatıldı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinin Aşağısarhan Mahallesi'nde A.S. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple evlerinde 4 çocuk annesi eşi Selvi S. ile bacanağı Muharrem Arslan'ı tabancayla vurdu. A.S. daha sonra olay yerinden kaçtı.
EKİPLER CANSIZ BEDENLERİNİ BULDU
Silah seslerinin duyulmasıyla yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, 35 yaşındaki kadın ile 50 yaşındaki adamın cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan incelemelerin ardından cenazeler hastane morguna kaldırıldı.
POLİS HER YERDE ONU ARIYOR
Polis ekipleri bir taraftan olay yerinde incelemelerde bulunurken bir taraftan ise kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa