Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyünde, arazinin engebeli olması nedeniyle kontrolünü kaybeden traktör devrildi. Kazada sürücü Vakıf Önder (65) olay yerinde hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyünde kontrolden çıkan traktörün devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti.

Oyratlı köyü Satıluşağı Mezrası'nda, Vakıf Önder (65) traktörüyle, kendisine ait tarlayı sürerken arazinin engebeli olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedince traktör devirildi. Traktörün altında kalan sürücü Önder, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucu Önder'in cansız bedeni traktörün altından çıkarılarak Besni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
