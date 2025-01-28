Adıyaman'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eren A., idaresindeki 02 MRC 24 plakalı otomobil önde seyir halinde olan Fatih E., idaresindeki 35 ZT 545 plakalı otomobile arkadan çarptı. Turgut Reis Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde yaşanan kazada sürücülerden Eren A., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN