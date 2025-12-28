Haberler

İki araç birbirine girdi! Bilanço ağır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman-Gölbaşı karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralıların tedavi altına alınırken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Adıyaman'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti ve 8 kişi yaralandı.
  • Kazada hayatını kaybeden kişi Bulgaristan uyruklu Anastasya Markova'dır.
  • Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı ve devam ediyor.

Adıyaman'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile yabancı plakalı bir otomobil, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Urfa Yol Ayrımı Kavşağında çarpıştı.

FECİ KAZADA BİLANÇO AĞIR

Kazada Nilüfer B., Muhammed Emin B., Zeliha B., Süleyman Emre B., Abdurrahman B., Osman Salih B., ismi öğrenilemeyen bir kişi ile Bulgaristan uyruklu Anastasya Markova (65) yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Anastasya Markova, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kadının cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Anastasya Markova'nın yakınlarıyla birlikte Şanlıurfa'da Göbekli Tepe turizim alanını gezdikten sonra Adıyaman'a Nemrut Dağını görmek için yola çıktıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara

Mevsimin ilk kar tatili haberleri geldi! 8 ilde eğitime ara
Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Nkunku takımını tek başına sırtladı

F.Bahçe ve G.Saray'la anılması yetti! Tek başına şov yaptı
Aynı aşiretten iki grup arasında meydana savaşı! Taş ve sopa yetmedi, şişe de kullanıldı

Aynı aşiretten iki grup arasında meydana savaşı
Trabzonspor'dan bir transfer hamlesi daha! Bu kez Galatasaray'dan

Trabzon'dan bir sürpriz hamle daha! Bu kez Galatasaray'dan istiyorlar
Kenan Yıldız'ın Juventus'taki yeni maaşı ortaya çıktı

Kenan Yıldız imzayı atıyor! Maaşı da ortaya çıktı
Bakan Bolat'tan asgari ücret fırsatçılarına net uyarı

Bakan Bolat açık açık uyardı! Bunu yapanlar şimdi yandı
'The Bacım' lakaplı fenomen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

2,5 milyon takipçili "The Bacım" gözaltında