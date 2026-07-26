Cendere Köprüsü'nde piknikçi genç suda kayboldu

Adıyaman'da tarihi Cendere Köprüsü'ne pikniğe giden genç, yüzmek için girdiği suda kayboldu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinde bulunan Cendere Köprüsü'ne pikniğe giden Halil Doğan (26), yüzmek için girdiği suda bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi. Halil Doğan'nın bulunması için polis dalgıç ekipleri çalışma başlattı. Genci arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı