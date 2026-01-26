Haberler

Silahla vurulan kişi yaralandı

Adıyaman'da kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayan M.Y. hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Adıyaman'da, silahla vurulan kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi Örenli TOKİ yakınlarında M.Y., isimli kişi kimliği belirsiz bir şahsın silahlı saldırısına uğradı. Silahtan çıkan merminin vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan M.Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren ve daha sonra olay yerinden kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

