Adıyaman'da silahlı kavga: 5 yaralı

Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olay, Kahta Otogarı yakınlarında meydana geldi. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Olay, Kahta Otogarı yakınlarında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışmanın otogarın içine kadar ilerlediği ve kavgayı ayırmaya çalışan bir vatandaşın da yaralandığı öğrenildi.

Kavgada Emin K. (68), Regaip A. (27), Sadır G. (32), Mustafa A. (34) ve Remzi A. (51) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Mustafa A. ile Remzi A., buradaki müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay sonrası polis ekipleri her iki hastanede de güvenlik önlemleri alırken, kavgaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - ADIYAMAN

