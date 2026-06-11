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Adıyaman'da sanal devriye operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı

Adıyaman'da sanal devriye operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı
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Adıyaman'da polis ekipleri, sosyal medyada silah teşhiri ve kullanımıyla ilgili suç unsuru paylaşım yapan 14 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda 5 tabanca, 6 av tüfeği ve 17 fişek ele geçirildi.

Adıyaman'da polis ekiplerince sosyal medya platformlarında silah teşhiri ve silah kullanımıyla ilgili suç unsuru paylaşım yapan 14 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin sanal devriye faaliyetlerinde il merkezinde silah kullanımıyla ilgili suç unsuru taşıyan paylaşımlar yaptığı belirlenen 18 hesap tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 14 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda 5 adet tabanca, 6 adet av tüfeği ve 17 adet çeşitli ebatlarda fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, gözaltına alınan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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