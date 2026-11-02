Adıyaman'da ruhsatsız tabancayla oynayan kişi kazara kendini vurup yaralandı

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Adıyaman'da, ruhsatsız tabancayla oynayan bir kişi kendini kazara vurarak yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Kömür Beldesi'ne bağlı Esence Köyünde Eyüp C. (29), ruhsatsız tabancasıyla uğraştığı esnada tabanca ateş aldı. Kazara ateş alan tabancadan çıkan mermi Eyüp C'ye isabet etti. Vücudundan yaralanan Eyüp C., kendi imkanlarıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. Hastanede tedavi altına alınan Eyüp C'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı