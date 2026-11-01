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Adıyaman'da plakasız otomobil park halindeki araca çarptı, iki yaya son anda kurtuldu

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Adıyaman'da plakasız otomobil park halindeki araca çarptı, iki yaya son anda kurtuldu
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Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği plakasız otomobil, iki kişinin son anda kenara çekilmesiyle park halindeki araca çarptı. Olay yerinde bulunmayan otomobil 3 sokak ileride bulundu; sürücüye idari para cezası uygulandı ve soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği plakasız otomobil, park halindeki araca çarptı. Otomobilin çarpmak üzere olduğu iki kişi ise son anda kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Sanayi Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen plakasız otomobil, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, bu sırada yolda yürüyen iki kişiye doğru ilerledi. Aracın üzerlerine geldiğini fark eden yayalar, son anda kenara çekilerek çarpılmaktan kurtuldu. Otomobil, ardından park halinde bulunan 07 AOB 818 plakalı araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan otomobilin olay yerinde bulunmaması üzerine ekipler çevrede çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda otomobil, kaza yerinden 3 sokak ileride bulundu. Sürücüye idari para cezası uygulanırken, plakasız otomobil otoparka çekildi.

Kazayla soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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