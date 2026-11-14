Adıyaman'da park halindeki araca çarpıp takla atan otomobilde hasar oluştu

Adıyaman'da park halindeki araca çarpıp takla atan otomobilde hasar oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Adıyaman'da sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarptı ve takla attı. Kazada yaralanan olmadı, araçta hasar oluştu; polis inceleme başlattı.
Adıyaman'da, park halindeki otomobile çarpan bir araç takla atarak durabildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi 30151 Sokak içerisinde sürücüsü öğrenilemeyen 02 AGM 632 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile çarparak takla attı. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Kaza yerinde olay yerine gelen polis ekiplerince inceleme yapıldı.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı