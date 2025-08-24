Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir otomobilin takla atması neticesinde sürücü hafif yaralandı. Kaza, Gölbaşı-Kahramanmaraş Karayolu'nda meydana geldi ve olayla ilgili incelemeler başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gölbaşı-Kahramanmaraş Karayolu Çatalağaç mevkii 9. kilometrede meydana geldi. İddiaya göre, Serkan Şimşek yönetimindeki 44 AGV 852 plakalı otomobil, Gölbaşı istikametinden Kahramanmaraş yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Serkan Şimşek hafif yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

