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Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
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Adıyaman'da Yeşilyurt Taziye Evi yakınlarında otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet E., idaresindeki 02 AFM 049 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 33 AHR 516 plakalı otomobil, Yeşilyurt Taziye Evi yakınlarında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Mehmet E. ile motosiklette bulunan Muhammed Berat E. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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