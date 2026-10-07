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Adıyaman'da otomobil 60 yaşındaki yayaya çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman'da otomobil 60 yaşındaki yayaya çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman'ın Yenipınar Mahallesi Harıkçı Caddesi'nde 3 Nolu Noter önünde otomobilin çarptığı 60 yaşındaki yaya yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaya için soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobilin çarptığı 60 yaşındaki yaya yaralandı.

Edinilen bilgilere göre,Yenipınar Mahallesi Harıkçı Caddesi 3 Nolu Noter önünde sürücüsü öğrenilemeyen 27 YR 161 plakalı otomobil, yaya Ali T.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaya yaralandı. Ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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