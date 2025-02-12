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Adıyaman'da Maden Ocağında Metan Gazı Zehirlenmesi: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Maden Ocağında Metan Gazı Zehirlenmesi: 1 İşçi Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'ın Tut ilçesinde bir maden ocağında metan gazından zehirlenen işçilerden 1'i hayatını kaybederken, 2 işçi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, faaliyet gösteren bir maden ocağında metan gazından zehirlenen işçilerden 1'i hayatını kaybederken 2 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Tut ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında çalışan Oruç Savaş (36), Yücel E. ve Cumali K., metan gazından etkilendi. Metan gazından dolayı zehirlenen 3 işçi için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan işçilerden Oruç Savaş, Tut ilçe Devlet Hastanesi'ne, Yücel E., ve Cumali K. ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tut İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oruç Savaş, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yücel E. ve Cumali K.'nın hastanedeki tedavilerinin devam ettiği, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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