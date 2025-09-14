Haberler

Adıyaman'da Kötü Koku İhbarı, Ceset Korkusu Çıkardı
Adıyaman'da bir evden gelen kötü kokular nedeniyle yapılan ihbar sonucu ekipler olay yerine sevk edildi. İnceleme sonucunda kokunun uzun süredir açıkta bırakılan etten kaynaklandığı belirlendi.

Adıyaman'da bir evden ceset kokusu geldiğine dair alınan ihbar ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan bir binanın 2.katındaki daireden kötü kokuların gelmesi üzerine durumdan şüphelenen vatandaşlar ceset kokusu ihbarında bulundu. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda dairenin kapısı açılarak içeriye girdi. İçeride yapılan incelemelerde uzun süredir açıkta bırakılan etin bozularak kötü koku yaydığı ortaya çıktı. Kokunun nereden geldiğinin anlaşılması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
