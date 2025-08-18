Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 1 Ağır Yaralı, 4 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 1'ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Şükrü Erdem (71) idaresindeki 02 HU 568 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 20. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Şükrü Erdem ile otomobilde bulunan Şükriye Fırat (67), Selma Erdem (26) ve Zeliha Erdem (70) yaralandı. Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiple,r araç içerisinde sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Şükrü Erdem'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN