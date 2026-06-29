Otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Adıyaman'da sürücüsünün önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdığı otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Örenli Mahallesi 3307. Sokak'ta Mahmut Y. idaresindeki 02 AEZ 362 plakalı otomobil, seyir halindeyken önüne çıkan kediye çarpmamak için yapılan manevra sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mahmut Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Aysel Ç. ve Avzen Ç. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı