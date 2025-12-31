Karlı yolda araçlar çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da karlı yolda kayan iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cemil Yıldız idaresindeki 01 AEB 325 plakalı otomobil ile Yunus Emre Bakırcı idaresindeki 69 AF 990 plakalı otomobille Adıyaman'ın Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu 18. Kilometrede çarpıştı. Meydana gelen kazada 69 AF 990 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Dilan Bakırcı yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN