Adıyaman'da İş Yeri Kundaklandı, Güvenlik Kamerası Kayıtları Ortaya Çıktı

Adıyaman'da bir iş yerinin molotof ile kundaklanma anlarına ait kamera kayıtları ortaya çıktı.

Adıyaman merkez Hoca Ömer Mahallesi 205. Sokak'ta bulunan ve kot satışı yapan bir iş yeri önüne yaklaşık 1 hafta önce hafif ticari araç ile gelen kimliği belirsiz şahıs, molotof atarak iş yerini ateşe vermişti. Atılan molotofun ardından iş yeri kısa sürede alev topuna dönmüş ve olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ekibi sevk edilmişti. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürülmüştü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yeri kullanılamaz hale gelmişti. Aynı zamanda iş yerinin yanında henüz patlamamış bir molotofa da rastlanmıştı.

Yaşanan olay sonrasında polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kameralarda şahsın hafif ticari araç ile olay yerine geldiği elindeki molotofu ateşleyerek iş yeri kepenginin önüne attığı daha sonra olay yerinden hızla kaçtığı tespit edildi. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren ve daha sonra kayıplara karışan şahsın yakalanabilmesi için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN