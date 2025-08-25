Adıyaman'da İnşaat Alanında Yangın Paniği

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarı Çöplü köyünde hafriyat dökülen alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle Yukarı Çöplü köyünde bulunan bir inşaat alanındaki hafriyat alanında yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gölbaşı Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözler de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangına müdahale saatlerdir aralıksız sürerken, ekipler hem alevleri kontrol altına almaya hem de muhtemel kimyasal tehlikeleri bertaraf etmeye çalışıyor. Yetkililer, yangının çıkış nedeni ve dökülen atıkların içeriğiyle ilgili incelemelerin sürdüğünü belirtti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN