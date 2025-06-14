Adıyaman'da 'İki yeğenimi öldürdüm' İhbarı Asılsız Çıktı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Adıyaman'da 'İki yeğenimi öldürdüm' İhbarı Asılsız Çıktı
Haber Videosu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kişi, yeğenlerini öldürdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi, yapılan incelemede ihbarın asılsız olduğu ve aile içi bir tartışmadan kaynaklandığı belirlendi.

Adıyaman'da "İki yeğenimi öldürdüm" ihbarı ekipleri harekete geçirdi

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "İki yeğenimi öldürdüm, gidip cesetlerini evden alın" ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Trabzon'dan Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne yapılan telefon aramasında, "İki yeğenimi öldürdüm, gidip cesetlerini evden alın" şeklindeki ihbar üzerine Yeni Mahalle 603. Sokak'ta bulunan adrese çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yeri güvenlik çemberine alındı. Yapılan incelemelerde ihbarın asılsız olduğu, evde karı koca arasında yaşanan bir tartışma sırasında eşlerden birinin Trabzon'daki akrabalarını arayarak "Ben bunları öldüreceğim" dediği, akrabaların da bu sözler üzerine paniğe kapılarak polise ihbarda bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmazken, olayın aile içi tartışmadan kaynaklandığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KÜRŞAT AKTAŞ - 3.Sayfa
İran karşı saldırıya geçti! İsrail'e yüzlerce füze fırlatıldı

İran harekete geçti! Yüzlerce füze Tel Aviv'i vurdu
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var

İran'da nükleer tehlike! Atom Enerjisi Ajansı'ndan açıklama geldi
İran'dan nokta atışı! Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu

İran'dan nokta atışı! İsrail Savunma Bakanlığı binası vuruldu
Suriye, Irak ve Ürdün hava sahasını kapattı

İsrail, İran'ı vurmak için kullanıyordu! 3 ülke hava sahasını kapattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
Van'da İranlı turistlerden İsrail'e tepki: İntikam duygusu içindeyiz

Türkiye'deki İranlı turistlerden İsrail'in saldırılarına tepki
İranlı General Vahidi: İsrail'e yönelik operasyon gerektiği sürece devam edecek

İran'ın saldırıları sürecek mi? İran'ın general açıkladı
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!

En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!
600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu

600 bin kamu işçisi için ilk zam teklifi belli oldu
ABD Başkanı Trump: İran misilleme yaparsa İsrail'i savunacağız

ABD savaşa dahil olacak mı? Trump'tan dünyayı tedirgin eden sözler
Netanyahu'dan İran saldırısı ile ilgili ilk açıklama

Netanyahu'dan saldırıya ilişkin ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.