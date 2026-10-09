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Adıyaman'da iki kamyonet ve iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı

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Adıyaman'da iki kamyonet ve iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı
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Adıyaman'da iki kamyonet ve iki otomobilin karıştığı kaza sonucu 1 kişi hafif yaralandı. Yaralıya olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki kamyonet ve iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 34 GLH 976 plakalı otomobil, 34 KBC 230 plakalı otomobil, 06 AAG 586 plakalı kamyonet ile 72 BC 436 plakalı kamyonet, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağı'nda çarpıştı. Meydana gelen kazada 06 AAG 586 plakalı kamyonette bulunan Veysi Çiçek yaralandı. Yaralıya, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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