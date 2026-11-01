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Adıyaman'da iki grubun tartışması kavgaya dönüştü, şahıslar polis gelince kaçtı

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Adıyaman'da iki grubun tartışması kavgaya dönüştü, şahıslar polis gelince kaçtı
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Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi'nde kale yakınlarında iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Polisin gelmesiyle yaşları küçük olduğu öğrenilen şahıslar kaçtı; inceleme yapıldı ve soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Polis ekiplerinin sevk edildiği olayda, şahıslar olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi'nde kale yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle karşı karşıya gelen iki grup arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin bölgeye gelmesiyle birlikte, yaşları küçük olduğu öğrenilen şahısların olay yerinden uzaklaştığı belirtildi. Ekipler, olayın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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