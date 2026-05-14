Hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı Hasan Taşar Ortaokulu yakınlarında Ali Ö. idaresindeki 02 ADU 938 plakalı hafif ticari araç ile Bilal V. idaresindeki 63 AHD 632 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne sağlık ekiplerince olay yerinde müdahale edildi. Yaralı daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı