Adıyaman'da FETÖ/PYD'ye Yönelik Operasyon: 5 Gözaltı

Adıyaman'da terör örgütü FETÖ/ PYD'ye yönelik yapılan operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında bir döner zinciri üzerinden FETÖ/PDY terör örgütüne finansman sağladığı belirlenen 5 şahıs Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde şahısların adreslerine operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 5 şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN