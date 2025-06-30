Adıyaman'da Eşini Vuran Adam Gözaltına Alındı

Adıyaman'da Eşini Vuran Adam Gözaltına Alındı
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Adıyaman'ın Gerger ilçesinde 65 yaşındaki Ahmet Dolaş, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı 58 yaşındaki eşi Leyla Dolaş'ı silahla vurarak öldürdü. Olay sonrası Ahmet Dolaş gözaltına alındı ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gerger ilçesinde eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gerger ilçesine bağlı Beşgöze Köyü'nün Salavat Mezrası'nda yaşayan 65 yaşındaki Ahmet Dolaş isimli şahıs, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı 58 yaşındaki eşi Leyla Dolaş'ı silahla vurarak öldürdü. Silah seslerinin duyulması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Leyla Dolaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Leyla Dolaş'ın cenazesi olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırılırken eşini öldüren Ahmet Dolaş ise gözaltına alındı. Katil zanlısı Ahmet Dolaş'ın sorgulanmak üzere Gerger İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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