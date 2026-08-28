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Adıyaman'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Yaralandı

Adıyaman'da Elektrik Akımına Kapılan İşçi Yaralandı
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Adıyaman'da İndere TOKİ konutlarındaki bir işletmede elektrik kaçağı bulunan yere dokunan çalışan Enes Barış G., elektrik akımına kapılarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı işçi ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adıyaman'da bir işletmede elektrik akımına kapılan çalışan işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, İndere TOKİ konutlarındaki bir işletmede meydana geldi. İşletmede çalışan Enes Barış G., çalışma sırasında elektrik kaçağı bulunan yere dokunması sonucu akıma kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Enes Barış G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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