Adıyaman'da Depremzedelerin Kaldığı Konteyner Kentte Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Adıyaman'da depremzede vatandaşların kaldığı konteyner kentte güvenlik önlemleri artırıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Mahalle ve Çarşı Bekçileri tarafından kent merkezinde bulunan konteyner kentlerde güvenlik önlemleri artırıldı. Hırsızlık ve kavga gibi olayların yaşanmaması ve olabilecek durumların yaşanmaması adına tedbirleri yükseltildi. Güvenlik önlemleri kapsamında mahalle ve çarşı bekçileri, konteyner kent içerisinde yaptıkları yaya devriyelerin yanı sıra şüpheli gördükleri araç ve şahıslarda da inceleme yapıyor. Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği belirtildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN