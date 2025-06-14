Adıyaman'da Buğday Tarlasındaki Yangın Korkuttu

Adıyaman'da, bir buğday tarlasında çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine bağlı Küçükören Köyünde bir buğday tarlasında yangın çıktı. Meydana gelen yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken 25 dönümlük alan küle döndü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN