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Adıyaman'da bıçaklı şakalaşmada 1 kişi yaralandı, arkadaşı şikayetçi olmadı

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Adıyaman'da bıçaklı şakalaşmada 1 kişi yaralandı, arkadaşı şikayetçi olmadı
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Adıyaman'da iki arkadaş arasında yaşanan bıçaklı şakalaşmada 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu ve arkadaşından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Adıyaman'da, iki arkadaş arasındaki bıçaklı şakalaşma sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez İndere Bölgesinde iki arkadaş arasında bıçaklı şakalaşma yaşandı. Bir biriyle şakalaşan arkadaşlardan M.S.Ç., isimli kişi bıçağın vücuduna batması sonucu yaralandı. Yaralı M.S.Ç., arkadaşı tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.S.Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu şaka sonucu kazara bıçakla yaralandığı ve arkadaşından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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