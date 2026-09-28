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Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda motosiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
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Adıyaman'da Atatürk Bulvarı'nda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abuzer P., idaresindeki motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, Atatürk Bulvarı YSE Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Abuzer P., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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