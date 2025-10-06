Adıyaman'da Aranan İki Şahıs Yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde haklarında çeşitli suçlardan aranması bulunan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, adli makamlarca tutuklandı.

Adıyaman il merkezi ve Gölbaşı ilçesinde Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlıkları ekiplerince yapılan operasyonlarda Adıyaman il merkezinde "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.S.K isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Diğer operasyonda ise Gölbaşı ilçesinde "Silahla tehdit, ısrarlı takip, konutta silahla yağma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçlarından aranan ve hakkında 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.B isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan ve jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan her iki şahıs, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN