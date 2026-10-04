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Adıyaman'da 65 yaşındaki kadın, elinden düşen bıçakla ayağından yaralandı

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Adıyaman'da 65 yaşındaki kadın, elinden düşen bıçakla ayağından yaralandı
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Adıyaman'da 65 yaşındaki kadın, elindeki bıçağın düşerek sağ ayağına saplanması sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; sağlık durumunun iyi olduğu, soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Adıyaman'da 65 yaşındaki kadın, elinden düşen bıçağın ayağına saplanması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Siteler Mahallesi 2053 Sokakta ikamet eden 65 yaşındaki Medine Er'in elindeki bıçak düşerek sağ ayağına saplandı. Ayağından yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Medine Er'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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