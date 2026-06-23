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Adıyaman'da bir haftada 45 aranan şahıs yakalandı

Adıyaman'da bir haftada 45 aranan şahıs yakalandı
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Adıyaman'da polis ekiplerinin son bir haftada düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalanırken, 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik operasyonlarında ise 27 kişi hakkında işlem yapıldı, uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 45 şahıs yakalanırken, 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15-21 Haziran 2026 tarihleri arasında il genelinde aranan şahısların yakalanması, kamu düzeninin korunması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, 5'i hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 45 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı. Yakalanan şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda ise toplam 27 kişi hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 77 adet sentetik ecza hap ile 19,63 gram çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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