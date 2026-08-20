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Bankacı Dolandırıcılara 6 İl Eş Zamanlı Operasyon

Bankacı Dolandırıcılara 6 İl Eş Zamanlı Operasyon
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheliler operasyonla yakalandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şüpheliler operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da bir vatandaşı telefonla arayan şüpheliler, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşı çeşitli yöntemlerle 4 milyon 337 bin 875 TL dolandırdı. Dolandırıldığını fark eden vatandaşın şikayeti üzerine Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık koordinesinde harekete geçen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayın aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla kapsamlı çalışma yürüttü.

Polis ekipleri tarafından mağdurun para gönderdiği hesaplar ve para hareketleri tek tek incelendi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri ile bulundukları adresler tespit edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Konya ve Hatay'da belirlenen 8 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda M.A.Z., O.Y., H.T., N.E., F.Y. ve İ.G. isimli 6 şüpheli, çeşitli dijital materyallerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde emniyet ekiplerinin titiz çalışmalarıyla ortaya çıkarılan dolandırıcılık olayına ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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