Adıyaman'da 16 Yaşındaki Kız Çocuğu İntihar Girişiminde Bulundu

Adıyaman'da 16 yaşlarındaki kız çocuğu, kendini asarak canına kıymak istedi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Vartana bölgesinde 16 yaşlarındaki F.K. isimli kız çocuğu, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kendini asarak canına kıymak istedi. Yakınları tarafından fark edilen olayda F.K. indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN