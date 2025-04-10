Adıyaman'da 16 Yaşındaki Kız Çocuğu İntihar Girişiminde Bulundu
Adıyaman'ın Vartana bölgesinde 16 yaşındaki F.K., bilinmeyen nedenlerden dolayı kendini asmaya kalkıştı. Yakınları tarafından kurtarılan genç kız, hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Adıyaman'da 16 yaşlarındaki kız çocuğu, kendini asarak canına kıymak istedi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Vartana bölgesinde 16 yaşlarındaki F.K. isimli kız çocuğu, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kendini asarak canına kıymak istedi. Yakınları tarafından fark edilen olayda F.K. indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan F.K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa