Adıyaman'da 14 yaşındaki bir kız çocuğu intihar etti
Adıyaman'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 14 yaşındaki bir kız çocuğu, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kendini asarak hayatına son verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'da 14 yaşındaki bir kız çocuğu kendini asarak hayatını son verdi.
Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi 25103 Sokak'ta ikamet eden B.T. (14), henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kendini astı. Düğünden eve gelen yakınları kızlarını asılı halde görünce durumu hemen polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, çocuğunu cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN