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Sefaköy'de metrobüsün motorunda çıkan yangın yolcular tahliye edilirken söndürüldü

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Sefaköy'de metrobüsün motorunda çıkan yangın yolcular tahliye edilirken söndürüldü Haber Videosunu İzle
Sefaköy'de metrobüsün motorunda çıkan yangın yolcular tahliye edilirken söndürüldü
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Küçükçekmece Sefaköy Metrobüs Durağı'nda saat 15.15 sıralarında yolcu almak için yanaşan metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Şoförün kapıları açarak yolcuları tahliye ettiği olayda itfaiye yangını söndürdü; metrobüs hattında kısa süreli sefer aksaması yaşandı.

KÜÇÜKÇEKMECE Sefaköy Metrobüs Durağı'nda yolcu almak için yanaşan metrobüsün motor kısmından dumanlar yükseldi. Metrobüstekiler tahliye edilirken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, saat 15.15 sıralarında Sefaköy Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, durağa yanaşan metrobüsün motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden şoför kapıları açarak yolcuları hızlıca tahliye etti. İhbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangın söndürüldü. Olay nedeniyle metrobüs hattında kısa süreli sefer aksaması yaşanırken, aracın yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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