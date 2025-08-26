Adıyaman'da 12 Yaşındaki Çocuk, Annesine Şiddet Uygulayan Babasını Bıçakladı

Adıyaman'da 12 yaşındaki çocuk, annesine şiddet uyguladığını iddia ettiği babasını bıçaklayarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yenimahalle 2644. Sokak'ta Halil T. isimli şahıs, evde eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Halil T., ididaya göre eşi Güneş T'ye şiddet uyguladı. Olay sırasında evde bulunan çocuklar da şiddete şahit oldu. Şiddet olayına tanık olan 12 yaşındaki A.B.T., babasını durdurmak istedi. Ancak müdahaleleri sonuçsuz kalınca küçük çocuk, mutfağa koşarak aldığı bıçakla babasını yaraladı. Olayda yaralanan Halil T. ile darp edildiği belirtilen eşi, ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Halil T'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şiddete maruz kaldığı iddia edilen Güneş T'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay sonrası eve gelen polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Annesini kurtarmak için babasını bıçaklayan küçük çocuk, polis ekiplerince ekip aracı ile polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN