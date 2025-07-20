Adıyaman'da 1 Yaşındaki Çocuk Yüksekten Düştü
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde balkonunda oynayan 1 yaşındaki Selim S., yaklaşık 2 metre yükseklikten düştü ve ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Adıyaman'da yüksekten düşen 1 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı İnlice Köyünde evlerinin balkonunda oynayan 1 yaşındaki Selim S. isimli çocuk, yaklaşık 2 metre yüksekliğinden aşağıya düştü. Ailesi tarafından yaralı halde bulunan Selim S., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Selim S'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa