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Eskişehir'de kural ihlaline 51 bin TL ceza

Eskişehir'de kural ihlaline 51 bin TL ceza
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Eskişehir’de plakasız ve kasksız scooter kullanan sürücüye 51 bin 219 TL idari para cezası uygulanırken, aday sürücü belgesi iptal edildi.

Eskişehir'de plakasız ve kasksız scooter kullanan sürücüye 51 bin 219 TL idari para cezası uygulanırken, aday sürücü belgesi iptal edildi. Sürücü, ceza kesen polise, "İşimi elimden aldın, ben sana çok dua edeceğim merak etme" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler, Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında kasksız ve plakasız olarak kullanılan bir scooter durduruldu. Yapılan kontrollerin ardından sürücü H.U.'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 51 bin 219 TL idari para cezası kesildi. Kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücünün aday sürücü belgesi de iptal edildi. İşlemler sırasında ceza uygulanan sürücü H.U., görevli trafik polisine "İşimi elimden aldın, ben sana çok dua edeceğim merak etme" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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