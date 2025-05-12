Adapazarı'nda Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada 21 yaşındaki motosiklet sürücüsü Sinan Tuna yaşamını yitirdi. Genç motosikletçinin kazadan kısa süre önce yaptığı paylaşım yürekleri burkarken, ondan geriye tutkuyla bağlı olduğu motosikletiyle çekilmiş fotoğrafları kaldı.

Kaza, gece saatlerinde Adapazarı ilçesi Tekeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.T. idaresindeki 54 AGU 301 plakalı otomobil ile Sinan Tuna'nın kullandığı 54 AEC 250 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Sinan Tuna ile Z.T. ve Z.B.F. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Tuna, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Son paylaşımı kazadan kısa süre önceydi, geriye sadece fotoğraflar kaldı

Kazada yaşamını yitiren 21 yaşındaki gencin, kazadan kısa süre önce sosyal medya hesabında 'Haram Geceler' şarkısıyla motosiklet üzerinde verdiği poz kaldı. Genç yaşta hayata veda eden Tuna'dan geriye, tutkuyla bağlı olduğu motosikletiyle çekilmiş fotoğrafları kaldı. Tuna, Adapazarı Turnadere Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak. - SAKARYA