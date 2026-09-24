Adana Yüreğir'de hapis cezası olan şahıs polise patlayıcı gösterip direniyor

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Adana'da kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs polis ekiplerini görünce elinde el bombası olduğu değerlendirilen patlayıcı maddeyi göstererek direnmeye başladı. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak şahsı ikna etmeye çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan şahsı gözaltına almak üzere bulunduğu adrese geldi. Şahıs polis ekiplerini görünce elinde el bombası olduğu değerlendirilen patlayıcı maddeyi göstererek direndi.

Olay yerinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak şahsı ikna etmeye çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı