Haberler

Adana Yüreğir'de hapis cezası olan şahıs polise patlayıcı gösterip direniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Yüreğir'de hapis cezası olan şahıs polise patlayıcı gösterip direniyor
Güncelleme:
+32 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, polisin gözaltına almak için geldiğini görünce elinde el bombası olduğu değerlendirilen patlayıcıyı göstererek direndi. Polis, geniş güvenlik önlemi alarak şahsı ikna etmeye çalışıyor.

Adana'da kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs polis ekiplerini görünce elinde el bombası olduğu değerlendirilen patlayıcı maddeyi göstererek direnmeye başladı. Polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alarak şahsı ikna etmeye çalışıyor.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan şahsı gözaltına almak üzere bulunduğu adrese geldi. Şahıs polis ekiplerini görünce elinde el bombası olduğu değerlendirilen patlayıcı maddeyi göstererek direndi.

Olay yerinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri alarak şahsı ikna etmeye çalışıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Silahlı kavganın ortasında kalan 9 yaşındaki çocuk öldü! 'Okula gidecekti, mezarda yatıyor'

9 yaşındaki çocuğun kahreden sonu! Aracın arka koltuğunda oturuyordu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galata Köprüsü'nde saldırıya uğrayıp burnu kırılan kadın 2 yıldır adalet arıyor! 'Ben bir dosya değilim'

Başını çevirdi, yumruğu yedi! 2 ameliyata rağmen burnu kırık
Netanyahu'nun New York'ta kalacağı otelin yakınında kanalizasyondan 3 kişi çıktı

Netanyahu'nun kaldığı otelin yakınında alarm! Ekipler harekete geçti
Sigarada tarihi düzenleme kapıda! Teklifte 2015'ten sonra doğanlara ömür boyu yasak var

Bir kuşak sigarayı hiç tanımayacak! İşte taslaktaki tarih
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil

"Manisa'daki saldırı bir okul saldırısı değil"
Şanlıurfalı vatandaşın depremi anlatışı izleyenleri güldürdü

Şanlıurfalı vatandaşın depremi anlattığı anlar olay oldu

Tarsus'ta botoks yaptıran 3 kadın Mersin Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı

Botoks yaptıran 3 kadın hastanelik oldu
19 milyar euroluk servetin sahibi 28 yaşında ortada kaldı

19 milyar euroluk servetin sahibi 28 yaşında ortada kaldı