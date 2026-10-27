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Adana Seyhan'da otomobil tabela direğine çarptı, sürücü hayatını kaybetti

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Adana Seyhan'da otomobil tabela direğine çarptı, sürücü hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Adana Seyhan'da otomobil tabela direğine çarptı, sürücü hayatını kaybetti
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Adana'nın Seyhan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil tabela direğine çarptı. Hastaneye kaldırılan sürücü müdahalelere rağmen kurtarılamazken, önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanlığı yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

Adana'da kontrolden çıkan otomobilin tabela direğine çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Öğretmenler Bulvarı'nda meydana geldi. Mert Aydın (33) plakası öğrenilemeyen kullandığı Mercedes marka otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil tabela direğine çaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Mert Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aydın'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Mert Aydın'ın önceki dönem AK Parti Adana İl Başkanlığı yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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