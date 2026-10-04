Haberler

Adana Seyhan'da iş yeri önünde 2 kişiye ateş açıldı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Seyhan'da iş yeri önünde 2 kişiye ateş açıldı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Seyhan'da iş yeri önünde oturan 2 kişiye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken polis saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı.

Adana'da iş yeri önünde oturan 2 kişiye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri önünde oturan Zahir Cız (66) ile H.A.'ya (29), kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce 7-8 el ateş edildi. Açılan ateş sonucu H.A. karın bölgesinden, Zahir Cız ise başından yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan H.A., 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken, Zahir Cız ise Medical Park Hastanesi'ne sevk edildi. Cız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekiplerinin saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışması sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 44 sitede yayınlandı.
Sivas'ta KPSS'ye saniyelerle geç kalan aday kapıdan döndü! Trafiğe takıldığını söyledi

Kapı kapandıktan saniyeler sonra geldi! Sınava alınmadı
Osmaniye'deki 5.2'lik depremden ilk görüntüler

5,2'lik depremden ilk görüntüler! Sarsıntının şiddeti kamerada
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı! Belediyeden ilk açıklama

Başkan gözaltına alındı, belediyeden açıklama geldi
Mağaza önünde muştalı saldırı! 7 kişi 1 genci aralarına alıp dehşeti yaşattı, korkunç anlar kamerada

Mağaza önünde muştalı dehşet kamerada! 7'si birden saldırdı
4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor! Açılış için tarih verildi

Bakan Uraoğlu müjdeyi verdi! 4 saatlik yol 1,5 saate düşüyor
Gökçe Bahadır'dan yeni hamilelik pozu! Karnı iyice belirginleşti

Gökçe Bahadır'dan yeni hamilelik pozu! Karnı iyice belirginleşti
Böyle bulunmuşlardı! Kağıthane'de 3 gün süren işkenceyi ve nasıl kurtulduklarını anlattılar

Böyle bulunmuşlardı! İşkenceyi ve nasıl kurtulduklarını anlattılar
40 kovanla başlayan yolculuk profesyonel arıcılığa dönüştü

40 adetle başlayan yolculuk profesyonelliğe dönüştü
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tıp eğitimi Meclis'e taşındı: Aynı yıllarda İSBAK personeli ve Başbakan danışmanı görünüyor

Tıp eğitimiyle aynı yıllarda İSBAK kaydı! 85 bin dolar sorusu