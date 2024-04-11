Adana'nın Kozan ilçesinde minibüs devrildi, 5 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesine minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Tırmıl mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, saat 18.00 sularında Adana Kozan arası yolcu taşıyan H.A. yönetimindeki 01 EMA 25 plakalı minibüs şiddetli yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada araçta yolcu konumunda bulunan Arife D. (40), Reyhan M. (25), Nurşen M. (23), Mehtap Y. (41) ve 1 yaşındaki bebek hafif yaralı olarak olarak Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ADANA