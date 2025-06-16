Adana'nın Feke İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Adana'nın Feke İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını, arazöz, yangın söndürme ekipleri ve helikopterlerin desteğiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Feke'ye bağlı Çandırlar Mahallesi Bekirhacılı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, yangın söndürme ekibi ve AKOM ekipleri sevk edildi. Helikopterlerin de havadan destek verdiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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