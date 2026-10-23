Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana merkezli kurgu kaza soruşturmasında 58 kişi tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana merkezli 7 ilde, 2022-2026 arasında 76 kurgulanmış trafik kazası üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin eden suç yapılanmasına yönelik soruşturmada 58 şüpheli tutuklandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 28'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Adana merkezli 7 ilde, kurgulanmış trafik kazaları üzerinden 17 sigorta şirketinden haksız tazminat temin eden suç yapılanmasına yönelik soruşturmada adliyeye sevk edilen şüphelilerden 58'i tutuklandı, 28 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 2022-2026 yılları arasında 76 kurgulanmış trafik kazası üzerinden sigorta şirketlerinden haksız kazanç elde edildiği belirlendi. Şüphelilerin hasarlı araçları yeni bir kazaya karışmış gibi gösterdiği, aynı araçları farklı sürücülerle tekrar kullandığı ve gerçeğe aykırı kaza tutanakları düzenlediği tespit edildi.

MASAK incelemeleri, HTS kayıtları, fiziki takip ve kamera görüntülerinin değerlendirilmesiyle şüphelilerin araç temininden hasar dosyalarının hazırlanmasına, sigorta ödemelerinin alınmasından dağıtılmasına kadar planlı şekilde hareket ettiği ortaya çıkarıldı. Şüphelilerle bağlantılı hesaplarda milyonlarca liralık para hareketliliği belirlendi.

20 Ekim'de Adana merkezli Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Çankırı, Kastamonu ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 84 şüpheli ile cezaevinde bulunan 2 kişinin adli işlemleri sonucunda toplam 58 kişi tutuklanırken, 28 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 195 sitede yayınlandı.
Japon yazar Ryu Murakami 74 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Japon yazar Ryu Murakami hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsraillilere şok saldırı! Netanyahu tam abluka talimatı verdi

Batı Şeria'da Netanyahu'yu tutuşturan olay! Anında talimat verdi
Bahçeli, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Aslanov'u ağırladı

Bakü ile gerilimin arttığı dönemde, MHP'ye dikkat çeken ziyaret
Fon soruşturmasında 16 milyar liralık sır! Altınbaş ailesinden paralar istendi

Şimdiye kadarki en büyük rakam! Altınbaş ailesinden paralar istendi
ABD'de idamdan kurtulan Christa Pike'ın damarının yırtıldığı iddia edildi

İdam edilemeyen kadının avukatından şok suçlama! Tam 10 iğne ile...
Mardin Artuklu'da kapalı havuzdan çıkan zihinsel engelli kadın hastanede öldü

Engelli kadının kahreden ölümü! Havuzdan çıktı, son nefesini verdi
Recep İvedik 8 fragmanı yayınlandı, izleyicilerden aynı yorum geldi: Eski filmlerin mizahı yok

Devam filminin fragmanı yayınlandı, izleyicilerden tepki geldi
Çapa'daki hastane sapığı yakayı böyle ele vermiş

Kadınlar tuvaletinde yakalandı! Telefonundaki görüntüler rezalet