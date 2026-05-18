Yasa dışı bahis operasyonunda 135 şüpheli tutuklandı

Adana merkezli 21 ilde yapılan 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'yasa dışı bahis', 'bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik yapılan operasyonda aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'yasa dışı bahis', 'bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik Adana merkezli 21 ilde 14 Mayıs günü şafak vakti operasyon operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında örgüt lideri Selahattin A.U. ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken, 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcı ifadesini aldığı 154 şüpheliden 10'unu adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken, aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 144 şüpheliyi tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakim karşısına çıkan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu toplam 135 şüpheli tutuklandı. 9 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ADANA

