Haberler

Yasa dışı bahis operasyonunda 135 şüpheli tutuklandı

Yasa dışı bahis operasyonunda 135 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 şüpheli tutuklandı.

Adana merkezli 21 ilde yapılan 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'yasa dışı bahis', 'bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik yapılan operasyonda aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 135 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'yasa dışı bahis', 'bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet' ve 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik Adana merkezli 21 ilde 14 Mayıs günü şafak vakti operasyon operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında örgüt lideri Selahattin A.U. ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından savcılık tarafından serbest bırakılırken, 154 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcı ifadesini aldığı 154 şüpheliden 10'unu adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakırken, aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 144 şüpheliyi tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakim karşısına çıkan Kütahyalı'nın da aralarında bulunduğu toplam 135 şüpheli tutuklandı. 9 kişi de mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Günlerdir gözaltında olan Rasim Ozan Kütahyalı için karar verildi
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu

Erdoğan talimatı vermişti! Dev operasyonda onlarca gözaltı var
Bahçeli: Öcalan'ın örgütte etkin olabileceği yapı inşa edilmeli

Bahçeli'den Öcalan için yeni çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Icardi için kader haftası

Dananın kuyruğu kopuyor!

Rasim Ozan Kütahyalı'nın mal varlığı ortaya çıktı

ROK'un mal varlığı ortaya çıktı! Arabalar, daireler, yalı...
Sahilde çıplak dolaşan kadına saldırı! O anlar kamerada

Çıplak dolaşan kadını böyle darbetti
Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
İBB'ye yeni operasyon! 6 ilde 57 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi A.Ş.'ye operasyon! Genel müdür dahil 57 kişi gözaltında
Kutlamalara damga vuran olay! Küfürlü pankart açıp saatlerce taşıttılar

Normal pankart zannettiler, gerçeği öğrenince şoke oldular

Demokrat adayın twerk görüntüleri ABD'yi karıştırdı

Seçim vaatlerinin önüne geçen dans